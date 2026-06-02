BIST 100 endeksi, önceki işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,30 değer kazancıyla 13.703,96 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise endeks, önceki kapanışa göre 94,57 puan artarak 13.798,53 seviyesine çıktı ve yukarı yönlü eğilimini sürdürdü.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Sektör bazında incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi ise yüzde 1,02 oranında değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,08 ile madencilik olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 0,62 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK ETKİ

Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor. ABD, İsrail ve İran hattındaki jeopolitik riskler, yapay zeka hisseleri öncülüğündeki yükselişi gölgede bırakıyor.

ABD ile İran arasında barışa yönelik somut bir ilerleme sağlanamaması, risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor. Orta Doğu’daki gerilim ise piyasalarda dalgalanmaları artırıyor.

Jİ FİYATLARI VE ENFLASYON GÜNDEMDE

Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler nedeniyle enerji fiyatları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Bu durum, enflasyon ve faiz beklentilerinin kısa vadeli görünümü üzerinde belirleyici rol oynuyor.

GÖZLER KRİTİK VERİ AKIŞINDA

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ediyor. Yurt dışında ise Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD’de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verilerinin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

TEKNİK SEVİYELER: 13.900 DİRENCİ ÖNE ÇIKIYOR

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puan seviyeleri direnç olarak izleniyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 13.600 ve 13.500 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor.