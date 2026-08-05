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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 19,80 puan ve yüzde 0,14 yükselişle 13.707,73 puana çıktı.

Endeks, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 2,07 değer kazancıyla 13.687,93 puandan tamamlamıştı.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK SEYİR

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile kimya petrol plastik olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 1,17 ile ulaştırma oldu.

KÜRESEL İYİMSERLİK ETKİLİ

ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentiler küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle yurt içi piyasalarda da pozitif bir açılış görüldü.

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puan destek, 13.800 ve 13.900 puan seviyeleri ise direnç olarak izleniyor.