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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yeni güne negatif bir başlangıç yaptı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 1,36 değer kaybıyla 13.501,55 puandan tamamlamıştı.

AÇILIŞTA DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 17,01 puan ve yüzde 0,13 azalışla 13.484,54 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,08 değer kaybı yaşadı.

SEKTÖRLERDE BİLİŞİM SERT DÜŞTÜ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile kimya, petrol, plastik olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 4,23 ile bilişim oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ OLUYOR

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından para politikasına ilişkin belirsizliklerin artması ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, risk iştahını azaltarak satış baskısını artırıyor.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Almanya, ABD ve Avro Bölgesi büyüme verileri ile İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararının yakından izleneceğini belirtiyor.

KRİTİK SEVİYELER NE?

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puan seviyeleri destek, 13.600 ve 13.700 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

Uzmanlar, özellikle küresel merkez bankalarından gelecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.