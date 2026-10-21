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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da önceki seansta etkili olan alıcılı görünüm, yeni işlem gününün açılışına taşınamadı. BIST 100 endeksi, açılışta 64,43 puan gerileyerek 11.733,26 puana indi.

Endeks, bir önceki işlem gününü yüzde 3,22 değer kazanarak 11.797,70 puandan kapatmıştı. Yeni günde ise bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,87 düşüş kaydetti.

EN ÇOK GERİLEYEN SEKTÖR FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG

Açılışta sektör endekslerinin büyük bölümünde satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı. Gayrimenkul yatırım ortaklığı yüzde 0,07 yükselişle en fazla değer kazanan sektör olurken finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 4,15 düşüşle en fazla gerileyen sektör olarak kaydedildi.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Uluslararası piyasalarda güçlü şirket bilançolarına rağmen yapay zekâ yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretleri ve jeopolitik riskler belirsizlik yaratmayı sürdürüyor.

Önceki gün petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve beklentilerin üzerinde açıklanan şirket kârları, küresel piyasalarda risk iştahını destekledi. Teknoloji hisselerinde görülen oynaklığın bir ölçüde azalmasında da bu gelişmeler etkili oldu.

Şirket kârlarının tahminleri aşması, yapay zeka yatırımlarına ilişkin kaygıların hafiflemesine katkı sağlıyor. Bununla birlikte yüksek beklentilerin şirketlerin finansal sonuçlarına bağlı olarak hisse fiyatlarında sert hareketlere neden olabileceği değerlendiriliyor.

ŞİMŞEK’TEN FONLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün yaptığı açıklamada 131 fondan 66’sının tamamen tasfiye edildiğini bildirdi. Şimşek ayrıca, 7 portföy yönetim şirketinden 3’ünün tam tasfiye işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

BORSADA BUGÜN HANGİ SEVİYELER İZLENECEK?

Yurt içinde bugün reel kesim güven endeksi ile imalat sanayisi kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Yurt dışındaki ekonomik veri takviminin ise sakin olması bekleniyor.

Analistlerin teknik değerlendirmelerine göre BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puan seviyeleri destek, 11.900 ve 12.000 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.