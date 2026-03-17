Resmi tatil sebebiyle Pay Piyasası'nda bugünkü işlemlerin takası 23 Mart Pazartesi günü, yarınki ve perşembe günü yapılan işlemlerin takası ise 24 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.

Ayrıca Borsa İstanbul'da 19 Mart Perşembe günü yarım gün seans yapılacak, 20 Mart Cuma günü ise hiç işlem olmayacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise endeks ve pay vadeli kontratlarda 19 Mart'ta fiziki teslimat yapılmayacak; 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.