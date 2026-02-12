Yükseliş eğilimiyle hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 82,62 puan ve yüzde 0,60 artış kaydederek 13.870,43 puana çıktı.Toplam işlem hacmi 97,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,33 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,87 oranında geriledi.Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,16 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok düşen ise holding ve yatırım ortaklıkları oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisiyle karışık bir görünüm hâkim.Yurt içinde BIST 100 endeksi de günün ilk yarısını küresel piyasalara paralel olarak alıcılı tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Karahan "2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik" dedi.

Analistler, günün ikinci yarısında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya cari işlemler dengesi ile ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları gibi önemli verilerin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 seviyelerinin direnç, 13.800 ve 13.700 puanların ise destek olarak öne çıktığını belirtti.