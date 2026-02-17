Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 36,23 puan ve yüzde 0,25 düşüşle 14.303,07 puana indi.

Toplam işlem hacmi 82,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,76 oranında yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,74 ile metal eşya sanayi sektörü oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların dikkati ABD ile İran arasındaki görüşmelere yönelmiş durumda; Umman arabuluculuğunda yürütülen nükleer müzakerelerin ikinci turu İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı.Yurt içinde BIST 100 endeksi, dün ulaştığı rekor seviyelerin ardından gelen satış dalgasıyla gerilerken, günün ilk yarısında en düşük 14.255,29 puanını görerek negatif bir kapanış yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’deki Konut Fiyat Endeksi (KFE) ocak ayında aylık yüzde 3,7, yıllık bazda ise yüzde 27,7 artış gösterdi.Aynı dönemde bir önceki aya göre yüzde 3,5 yükselen Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), geçen yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak yüzde 2,7 oranında arttı.

Analistler, günün devamında ABD’de açıklanacak New York Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanların destek, 14.400 ve 14.500 puanların ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını belirtti.