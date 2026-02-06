Düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 60,55 puan ve yüzde 0,45 kayıpla 13.528,58 seviyesine indi.

Toplam işlem hacmi 68,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,98 değer yitirdi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,5 ile tekstil deri olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,75 ile iletişim sektörü oldu.

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki yüksek değerlemelerin devamlılığı tartışılırken, ABD verilerinin ekonomide beklenenden net bir yavaşlamaya işaret etmesiyle karışık bir görünüm hakim.Yurt içinde BIST 100 endeksi, yaygın satış baskısıyla günün ilk yarısını ekside kapattı.

Analistler, günün devamında yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini vurguladı. Teknik olarak BIST 100’de 13.400 ve 13.300 puan destek, 13.700 ile 13.800 puan ise direnç olarak öne çıkıyor.