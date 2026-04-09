Günün ilk yarısında pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,70 puan ve yüzde 0,54 artışla 13.610,55 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 85,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,90 ile metal ana sanayi olurken, en fazla değer kaybeden yüzde 1,77 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin bozulabileceğine dair tedirginlikler nedeniyle karışık bir görünüm hakimken, gözler bugün ABD’de açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verilerine çevrildi.

Analistler, günün kalan bölümünde yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD’de büyüme, PCE Fiyat Endeksi ile toptan eşya stok verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.500 ve 13.400 puanın ise destek seviyeleri olduğunu dile getirdi.



