Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izledi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 233,15 puan ve yüzde 1,61 artışla 14.706,57 puana çıktı. Toplam işlem hacmi ise 121,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 3,70 YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 3,70 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,10 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 0,61 düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bankacılık endeksindeki yükselişte Halkbank'ın yurt dışı kaynaklara erişiminin güçlendiğine ilişkin açıklaması etkili oldu. Gelişmenin ardından Halkbank hisseleri tavan fiyata ulaştı.

Türkiye İş Bankası (C) yüzde 5,8, Akbank ise yüzde 3,26 yükselişle bankacılık hisseleri arasında öne çıktı.

Küresel piyasalarda, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği beklentisiyle petrol fiyatlarının gerilemesi ve Nvidia'nın bilançosu öncesinde teknoloji hisselerine yönelik iyimserlikle pozitif seyir izleniyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.800 ve 14.900 puan direnç, 14.600 ve 14.500 puan ise destek konumunda bulunuyor.