Endeks önceki kapanışa göre yalnızca 0,20 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 222,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi %1,50, holding endeksi ise %0,98 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,57 ile ulaştırma olurken, en çok kaybettiren %1,79 ile metal ana sanayi sektörü oldu.



Küresel piyasalarda yapay zeka ve teknoloji hisselerine dair endişelerin yeniden artmasıyla karışık bir görünüm hâkimken, ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri fiyatlamaları etkiledi.



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında aylık %0,2, yıllık %2,4 artışla tahminlerin altında kaldı.

Yurt içinde BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde 14.320,87 puana çıkarak rekor kırmasının ardından gelen satışlarla günü yatay tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Aralık 2025'te cari işlemler hesabı 7 milyar 253 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 691 milyon dolar açık verdi. Ayrıca Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl sonu beklentisi %23,23'ten %24,11'e yükseldi.

Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde işsizlik oranı, bütçe dengesi ve tüketici güven endeksi; yurt dışında ise küresel imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de dış ticaret dengesi ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi gibi yoğun bir veri akışının izleneceğini vurguladı. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puan direnç, 14.000 ve 13.900 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.