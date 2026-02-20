Endeks, önceki kapanışa kıyasla 129,85 puan değer kazanırken, toplam işlem hacmi 171,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1,85 artış gösterirken, holding endeksi yüzde 0,39 geriledi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,04 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yine holding sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan büyüme verileri fiyatlamaları etkiledi; beklentilerin altında kalan büyüme, satış baskısını güçlendirdi.ABD ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerin gerisinde büyüme kaydetti.Önceki yılın aynı döneminde sert yavaşlama yaşayan ekonomideki bu düşük performans, 43 gün süren tarihin en uzun hükümet kapanması ve tüketici harcamalarındaki durgunluktan olumsuz etkilendi.BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe ekside başlamasına rağmen gün boyu gelen alımlarla pozitif bölgede tamamlandı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), 2025 yılı dördüncü çeyrek sonu itibarıyla eksi 324,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.Reel Kesim Güven Endeksi şubatta bir önceki aya göre 2,5 puan yükselerek 104,1 seviyesine çıktı. İmalat sanayisinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise aynı dönemde 0,6 puan düşerek yüzde 73,5 oldu.

Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının; yurt dışında ise ABD'de ÜFE, Avro Bölgesi'nde enflasyon ile tüketici güven endeksi, Almanya'da büyüme, işsizlik ve enflasyon verilerinin öne çıkacağını ifade etti. Teknik açıdan BIST 100'de 14.100 ve 14.200 seviyeleri direnç, 13.800 ile 13.700 puan ise destek konumunda bulunuyor.