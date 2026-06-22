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Kaynak: AA

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle 14.791,28 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 56,78 puanlık artış kaydetti.

Cuma günü satış baskısının öne çıktığı piyasada endeks, günü yüzde 0,63 değer kaybıyla 14.734,50 puandan tamamlamıştı. Yeni haftada gelen tepki alımları ise dikkat çekti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi ise yüzde 0,14 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile turizm olurken, en çok gerileyen yüzde 0,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda ise temkinli bir görünüm hakim. ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanması risk algısını bir miktar azaltırken, piyasalar ABD’de açıklanacak kritik makroekonomik verilere odaklanmış durumda.

Orta Doğu’da kalıcı bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, zaman zaman artan gerilime rağmen görüşmelerin devam etmesi barış umutlarını canlı tutuyor. Bu süreçte Brent petrolde fiyatların 80 doların altında kalması, enflasyon beklentileri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve küresel risk iştahını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri akışının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.800 ve 14.900 puanın direnç; 14.600 ve 14.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.

Peki yükseliş kalıcı olacak mı, yoksa sınırlı bir tepki mi? Piyasaların yönü, hem küresel gelişmeler hem de açıklanacak verilerle netleşecek.