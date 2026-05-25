BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 81,22 puan artarak 13.889,42 puana yükseldi. Cuma günü de güçlü bir performans sergileyen endeks, günü yüzde 4,89 değer kazancıyla 13.808,20 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Açılışta:

Bankacılık endeksi yüzde 0,76

Holding endeksi yüzde 0,65

oranında değer kazandı.

Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 3 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,77 ile kimya, petrol ve plastik sektörü oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında olası anlaşmaya yönelik iyimser açıklamalar risk iştahını artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin yapıcı ilerlediğini belirtirken, tarafların uzlaşmaya yakın olduğu yönündeki beklentiler güç kazandı.

Özellikle Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kapasiteyle açılabileceği beklentisi, enerji arzına yönelik endişeleri azaltarak piyasalara pozitif yansıdı.

BAZI BORSALAR TATİL NEDENİYLE KAPALI

Bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı büyük piyasalarda resmi tatil nedeniyle işlem yapılmayacak. Bu durum, küresel işlem hacimlerinde sınırlı hareketlere yol açabilir.

Kritik Seviyeler Takip Ediliyor

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için:

13.900 – 14.000 puan aralığını direnç

13.700 – 13.600 puan aralığını destek

seviyeleri olarak gösteriyor.

Yurt içinde bugün ekonomik güven endeksi verisi yakından izlenecek.