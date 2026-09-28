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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,62 düşüşle 12.689,87 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 12.899,35 puandan tamamlamıştı.

BIST 100’DE AÇILIŞTA SERT DÜŞÜŞ

Endeks, haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışa göre 209,47 puan azalarak 12.689,87 puana geriledi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi ise yüzde 2,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 0,36 ile spor olurken, en fazla gerileyen sektör endeksi yüzde 8,41 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100’DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de eylül Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puan destek, 12.800 ve 12.900 puan direnç konumunda bulunuyor.