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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,87 düşüşle 13.168,54 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,67 değer kaybederek 13.284,42 puandan tamamlamıştı.

Endeks, haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışa göre 115,88 puan ve yüzde 0,87 azalarak 13.168,54 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi ise yüzde 2,62 değer kaybetti.

EN ÇOK GERİLEYEN SEKTÖR BELLİ OLDU

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,21 ile ulaştırma olurken, en fazla gerileyen sektör yüzde 9,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Küresel piyasalar, ABD’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında liderler düzeyinde gerçekleştirilecek görüşmelere ilişkin iyimserliklerin etkisiyle haftaya pozitif seyirle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM 81. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York şehrine gitti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puan destek, 13.300 ve 13.400 puan ise direnç konumunda bulunuyor.