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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Endeks, güne yüzde 0,33 yükselişle 14.321,44 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 0,10 değer kazancıyla 14.274,02 puandan tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise endeks, önceki kapanışa göre 47,43 puan artış kaydetti.

BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİ YÜKSELDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi ise yüzde 0,34 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile orman kağıt basım olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 0,45 ile bilişim oldu.

KÜRESEL BELİRSİZLİK PİYASALARI ETKİLİYOR

Küresel piyasalar haftaya Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmelerin gölgesinde karışık bir seyirle başladı. Bölgedeki gerilimin yeniden yükselmesi, yatırımcıların risk iştahını sınırlayan önemli faktörler arasında yer alıyor.

Hafta sonu taraflar arasında gerçekleşen karşılıklı saldırılar sonrası İran ve ABD’nin saldırıları durdurma ve yeniden müzakere masasına dönme konusunda anlaşması, piyasalarda belirsizliği artırarak fiyatlamaları zorlaştırıyor.