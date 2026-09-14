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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,88 düşüşle 14.339,28 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 14.467,25 puandan tamamlamıştı.

Endeks, yeni haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışa göre 127,97 puan ve yüzde 0,88 azalarak 14.339,28 puana geriledi.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile kimya, petrol ve plastik olurken, en çok gerileyen sektör endeksi yüzde 2,64 ile bilişim oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Küresel piyasalar, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.