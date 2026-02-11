Endeks, önceki kapanışa kıyasla 9,22 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 195,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 0,43 yükselirken, holding endeksi yüzde 2,03 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,12 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,31 ile turizm oldu.



Küresel piyasalarda ABD'nin açıkladığı istihdam verilerinin etkisiyle pozitif bir görünüm hakimken, yurt içinde BIST 100 endeksi negatif bir seyirle günü tamamladı.

ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 130 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise Aralık 2025'te ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 3,8, perakende satış hacmi ise yüzde 16,3 artış gösterdi.



Analistler, yarın yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya enflasyonu, Almanya cari işlemler dengesi ve İngiltere büyüme verilerinin öne çıkacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 seviyelerinin destek, 14.000 ve 14.100 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.