BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 41,34 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 189,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi ise yüzde 0,89 düşüş gösterdi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,27 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,21 ile kimya petrol plastik sektörü oldu.

Küresel piyasalarda yarın açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde karışık bir görünüm hakimken, yurt içinde BIST 100 endeksi negatif bir kapanışla günü tamamladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi Aralık 2025'te aylık yüzde 1,2 artış kaydederken, yıllık bazda yüzde 2,1 geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde perakende satış verilerinin, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam ile Çin enflasyonunun öne çıkan veriler arasında yer aldığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanların destek, 13.900 ile 14.000 puanların ise direnç seviyeleri olarak izlendiğini ifade etti.