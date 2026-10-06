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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününün ilk yarısında satıcılı bir grafik çizdi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,72 puan ve oran olarak yüzde 0,66 azalışla 12.362,20 puan seviyesine geriledi.

Günün ilk yarısında piyasalarda gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 47,8 milyar lira seviyesinde kaydedildi.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Açılışın ardından gelen kâr satışlarıyla birlikte ana endekslerde kayıplar görüldü. Sektör endeksleri arasında bankacılık endeksi oran olarak yüzde 0,04, holding endeksi ise oran olarak yüzde 0,48 değer kaybetti.

Günün ilk yarısında sektör endeksleri arasında yatırımcısına en çok kazandıran oran olarak yüzde 2,51 artışla orman kağıt basım sektörü oldu. En fazla kaybettiren sektör endeksi ise oran olarak yüzde 6,51 düşüşle finansal kiralama faktoring olarak öne çıktı.

TEKNİK SEVİYELER VE DESTEK NOKTALARI

Piyasadaki teknik görünümü değerlendiren analistler, BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puan seviyelerinin kritik destek konumunda bulunduğunu belirtti. Olası tepki alımlarında ise 12.500 ve 12.600 puan seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilecek.