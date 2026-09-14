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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 değer kaybederek 14.241,06 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 226,1 puan ve yüzde 1,56 azalışla 14.241,06 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 67,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,02 ile sigorta olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 2,95 ile bilişim oldu.

PİYASALARDA FED KARARI TAKİP EDİLİYOR

Küresel piyasalar, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin enerji fiyatlarını yükseltmesiyle negatif seyrediyor.

Yatırımcıların odağında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki para politikası kararına ilişkin fiyatlamalar bulunuyor.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğu kaydedildi.