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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket etti. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,18 puan ve yüzde 0,93 artışla 12.363,22 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 58,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

METAL EŞYA YÜZDE 2,07 YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile metal eşya oldu. En fazla kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 7,19 ile finansal kiralama faktoring olarak kayıtlara geçti.

GÖZLER ABD'NİN TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki sert satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, yatırımcıların odağında ABD’de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bulunuyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da pozitif seyir izlenirken, İkinci Fon Kurulu Toplantısı sonrasında yapılan açıklamalar yatırımcıların odağında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İkinci Fon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından fon hesaplarına ilişkin hazırlanan ödeme takvimi değerlendirildi. Açıklamada, sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmaların hızlı ve etkili şekilde sürdürüleceği belirtildi.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, günün geri kalanında başta ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puan direnç, 12.200 ve 12.100 puan destek konumunda bulunuyor.