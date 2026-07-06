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Kaynak: AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 116,81 puan ve yüzde 0,81 yükselişle 14.534,73 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 100,4 milyar lira kaydetti. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 artış yaşanırken, holding endeksi yüzde 0,24 kayıp yaşadı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,99 ile spor, en fazla kaybeden ise yüzde 0,97 ile gıda içecek şeklinde gerçekleşti.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle haftaya karışık bir seyirle hareket etti. Teknoloji hisselerinde görülen satış baskısı küresel piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına sebep olurken yurt içinde piyasalar küresel piyasalardan pozitif ayrışarak alış ağırlıklı bir seyir kaydetti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade ederken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.