Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 yükseldi.

Günün ilk yarısında alıcılı seyreden BIST 100, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 163,06 puan artarak 13.867,58 puana çıktı.

Borsada toplam işlem hacmi ise 99,8 milyar lira oldu.

BANKACILIK HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

Sektör endekslerinde de yükseliş ağırlıklı bir görünüm öne çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 geriledi.

Sektörler arasında günün ilk yarısında en fazla yükselen endeks yüzde 3,20 ile tekstil deri oldu. En fazla değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 2,09 ile madencilik olarak kayıtlara geçti.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD ENFLASYONUNDA

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri bulunuyor.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı da piyasaların yönü açısından yakından takip edilirken, Borsa İstanbul'un Avrupa borsalarına paralel şekilde pozitif seyir izlediği görüldü.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Analistler, günün ikinci yarısında ABD'deki enflasyon verisinin yanı sıra haftalık mortgage başvuruları ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puan direnç, 13.800 ve 13.700 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.