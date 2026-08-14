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Kaynak: AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,28 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.163,50 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 94,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,11 ile bilişim oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF GÖRÜNÜM

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını destekliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarına paralel olarak pozitif seyrediyor.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,21'den yüzde 29,43'e yükseldi.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğu kaydedildi.