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Kaynak: AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 149,80 puan ve yüzde 1,06 artışla 14.255,24 puana ulaştı.

Toplam işlem hacmi 78,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,57 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,09 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik endişelerin kısmen hafiflemesi ve yarı iletken sektörüne ilişkin olumlu beklentilerin güçlenmesiyle risk iştahı teknoloji hisseleri öncülüğünde arttı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.