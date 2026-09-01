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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay bir seyir izledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,16 puan artarak 14.340,23 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 95,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 1,31 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 1,66 ile kimya, petrol ve plastik sektöründe görüldü. En fazla değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 3,39 ile madencilik oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK ALGISI YÜKSEK

Küresel piyasalarda risk algısının yüksek seyretmeye devam ettiği belirtiliyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentilerin gücünü koruması, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve tahvil piyasalarında satış baskısının yeniden güçlenmesi piyasalarda temkinli seyre neden oluyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Analistler, günün ikinci yarısında ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı ve imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puan direnç, 14.200 ve 14.100 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.