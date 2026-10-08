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Kaynak: AA

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,32 puan ve yüzde 0,03 azalışla 12.119,61 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 41,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybı yaşadı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile kimya, petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 5,96 ile finansal kiralama faktoring kaydetti.

Küresel piyasalar, enerji fiyatlarındaki yükseliş, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentiler ve teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları için borçlanma planlarına ilişkin endişelerle negatif izliyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puanın destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.