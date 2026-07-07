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Kaynak: AA

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,37 puan ve yüzde 0,04 yükselişle 14.429,91 puan kaydetti.

Toplam işlem hacmi 69,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,04 yükseliş sergiledi.

Sektör endekslerinden en çok artan yüzde 1,35 ile metal eşya makine, en fazla kaybeden ise yüzde 2,63 ile bilişim olarak belirtildi.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeleriyle karışık ilerliyor.

Analistler, bugün gerçekleşecek NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunu izledi.