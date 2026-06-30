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Kaynak: AA

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,76 puan düşüşle 14.181,46 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 73,6 milyar lira kaydetti. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,57 değerlendi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,22 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 1,45 ile iletişim kaydetti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.