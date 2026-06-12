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Kaynak: AA

Borsa günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 326,42 puan ve yüzde 2,38 yükselişle 14.069,92 puana geldi.

Toplam işlem hacmi 119,9 milyar lira kaydetti. Bankacılık endeksi yüzde 6,77, holding endeksi yüzde 2,24 değer kaydetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, en fazla kaybeden ise yüzde 0,44 ile tekstil deri sektörü oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesiyle pozitif seyrederken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel günün ilk yarısını yükselişle bitirdi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan uzmanlar, BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktarıyor.