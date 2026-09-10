Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket etti.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 69,38 puan ve yüzde 0,48 azalarak 14.436,10 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 79,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile elektrik olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,11 ile bilişim oldu.

BORSADA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, öğleden sonra yurt içinde TCMB’nin faiz kararının, yurt dışında ise ECB faiz kararının yanı sıra ABD’de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puan destek, 14.600 ve 14.700 puan ise direnç konumunda bulunuyor.