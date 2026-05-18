Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında negatif seyir izledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 261,14 puan kayıpla yüzde 1,82 düşerek 14.106,46 puana indi.

Toplam işlem hacmi ise 63,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİ GERİLEDİ

Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi ise yüzde 1,40 değer kaybetti.

Sektörler arasında en fazla yükselen yüzde 1,10 ile spor olurken, en sert düşüş yüzde 3,05 ile ticaret sektöründe yaşandı.

KÜRESEL RİSKLER PİYASAYI BASKILIYOR

Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikler yatırımcıların risk iştahını sınırladı. Bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul da dünya borsalarına paralel şekilde günü ilk yarıda düşüşle tamamladı.

MAKRO VERİLER SINIRLI DESTEK VERDİ

Yurt içinde açıklanan verilere göre tüketici güven endeksi mayısta yüzde 0,3 artarak 85,8’e yükseldi. İşsizlik oranı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 seviyesine gerileyerek sınırlı iyileşme gösterdi.

Kritik seviyeler takip ediliyor

Analistler, günün geri kalanında veri akışının sakin olduğunu belirtirken, teknik olarak BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 seviyelerinin destek, 14.200 ve 14.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.