Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,76 puan ve yüzde 0,39 düşüşle 11.250,61 puana indi.

Toplam işlem hacmi 46,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,38 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 1,74 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında temkinli bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günün ilk yarsında Avrupa borsalarına paralel negatif bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de bekleyen konut satışları ile Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.150 ve 11.000 seviyelerinin destek, 11.350 ve 11.450 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.