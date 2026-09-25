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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket etti.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 6,28 puan ve yüzde 0,05 azalışla 12.882,04 puana geriledi.

BORSADA İŞLEM HACMİ 47,5 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi 47,5 milyar lira oldu.

Sektör endeksleri arasında bankacılık yüzde 0,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,37 geriledi.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Sektör endeksleri arasında günün ilk yarısında en fazla yükselen yüzde 1,81 ile turizm oldu.

En fazla değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 8,44 ile finansal kiralama faktoring olarak kayıtlara geçti.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri, Michigan tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puan destek, 13.000 ve 13.100 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.