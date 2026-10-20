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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da tepki alımları piyasaya moral verdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 367,56 puanlık dikkate değer yüzde 3,22'lik bir yükseliş kaydederek günü 11.797,70 puandan kapattı. Piyasada risk iştahının arttığı günde toplam işlem hacmi 119,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel endekslerde de genele yayılan bir primlenme görüldü. Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi ise yüzde 2,81 değer kazandı. Günün en çok kazandıran sektörü yüzde 4,59'luk sıçramayla turizm olurken, finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 5,29'luk düşüşle günün tek kaybettiren kalemi oldu.

Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise Japonya'nın dış ticaret dengesi ile İngiltere'deki enflasyon rakamları öne çıkacak. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puan seviyeleri kritik direnç konumunu korurken, olası kar satışlarında 11.600 ve 11.500 puan destek olarak izlenecek.