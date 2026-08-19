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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 yükselişle 14.458,98 puandan tamamladı.

Endeks, önceki kapanışa göre 331 puan artarken, toplam işlem hacmi 199,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,50, holding endeksi ise yüzde 1,38 değer kazandı.

MADENCİLİK HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 4,45 ile madencilik oldu.

En fazla değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 4,42 ile bilişim olarak kayıtlara geçti.

PİYASALARIN GÖZÜ FED TUTANAKLARI VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA

Küresel piyasalarda ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvillerde likiditeyi desteklemek amacıyla geri alımları artıracağını açıklaması sonrasında tahvil faizlerinin gerilemesi, risk iştahını destekledi.

Yatırımcıların odağında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımlayacağı toplantı tutanakları ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler bulunuyor.

BIST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları, Almanya'da ÜFE ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceği kaydedildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan direnç, 14.300 ve 14.200 puan destek konumunda bulunuyor.