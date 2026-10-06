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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yurt içi piyasalarda pozitif bir seyir izlediği işlem gününü ivmeli bir yükselişle geride bıraktı. Endeks, önceki kapanış seviyesine göre 173,73 puan ve oran olarak yüzde 1,42 değer kazanarak günü 12.443,92 puan seviyesinden tamamladı.

Piyasada alımların güçlendiği günde toplam işlem hacmi 118,3 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

BANKACILIK HİSSELERİ YÜKSELİŞE ÖNCÜLÜK ETTİ

Günün genelinde bankacılık hisseleri öncülüğünde artış kaydeden Borsa İstanbul'da ana sektör endeksleri günü kazançla kapattı. Bankacılık endeksi oran olarak yüzde 2,82, holding endeksi ise oran olarak yüzde 1,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri değerlendirildiğinde günün en çok kazandıranı oran olarak yüzde 2,82 ile bankacılık sektörü oldu. En fazla kaybettiren sektör endeksi ise oran olarak yüzde 6,74 düşüşle finansal kiralama faktoring olarak gerçekleşti.

TEKNİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Piyasalardaki teknik seviyeleri değerlendiren analistler, BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde 12.600 ve 12.700 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti. Olası kâr satışlarında ise 12.300 ve 12.200 puan seviyeleri destek noktaları olarak izlenecek.