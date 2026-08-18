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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 14.127,98 puandan tamamladı.

Endeks, önceki kapanışa göre 4,09 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 158,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi ise yüzde 0,62 değer kaybetti.

SPOR HİSSELERİ YÜKSELDİ, BİLİŞİM GERİLEDİ

Sektör endeksleri arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 5,17 ile spor oldu. En fazla değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 4,28 ile bilişim olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA PETROL BASKISI

Küresel piyasalarda ise ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik anlaşma umutlarının zayıflaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğine ilişkin belirsizliğin devam etmesi etkili oldu.

Brent petrol fiyatındaki yükseliş, küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırırken, risk iştahının da baskılanmasına neden oldu.

BIST 100’DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'ndeki enflasyon verileri ile ABD'de açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puan destek, 14.300 ve 14.400 puan direnç konumunda bulunuyor.