BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 214,6 milyar lira olarak gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi ise yüzde 0,69 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,30 ile kimya petrol plastik olurken, en fazla kaybettiren yüzde 3,20 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından petrol fiyatlarındaki yeniden yükselişin enflasyon görünümünü bozabileceğine dair endişeler ve büyük merkez bankalarının faiz patikasına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki bu negatif havaya paralel olarak haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubat ayında 7 milyar 501 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 462 milyon dolar açık verdi.

Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra Çin'de ticaret dengesi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın ise direnç seviyeleri olduğunu kaydetti.