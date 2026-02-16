Endeks, cuma gününü önceki kapanışının hafif üzerinde 14.180,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanış rekorunu kırmıştı.

Bugünkü açılışta BIST 100, bir önceki kapanışa kıyasla 88,52 puan ve yüzde 0,62 değer artışı kaydederek 14.269,21 seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi de yüzde 0,62 oranında yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile taş ve toprak olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Küresel piyasalarda ise ABD'de geçen hafta gelen enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması risk iştahını bir miktar artırdı. Ancak bugün ABD, Çin ve Güney Kore piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması işlem hacmini düşük tutuyor.Teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki yüksek değerleme kaygılarının etkisi sürerken, cuma günü açıklanan düşük enflasyon verisi Fed'in faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi ve bu da piyasalarda risk algısını azalttı.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme rakamları, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Fed FOMC toplantı tutanaklarının piyasaların ana gündem maddesi olacağını vurguladı.Yurt içinde bugün bütçe dengesi verisi izlenirken, yurt dışında Avro Bölgesi sanayi üretimi takip edilecek.

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 seviyelerinin direnç, 14.000 ve 13.900 puanların ise destek olarak öne çıktığını belirtti.