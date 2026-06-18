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Kaynak: AA

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,50 değer kaybıyla 14.421,15 puandan tamamlarken, yeni günde toparlanma sinyali verdi. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 33,16 puan artış kaydetti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi ise yüzde 0,39 değer kazanırken, sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile ticaret oldu. En çok gerileyen sektör ise yüzde 0,77 ile finansal kiralama faktoring olarak kaydedildi.

KÜRESEL GELİŞMELER PİYASALARI ETKİLİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler ile ABD-İran arasında imzalanan mutabakatın yarattığı olumlu hava arasında yön bulmaya çalışıyor.

Öte yandan ABD’de mahkemenin Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla birlikte, yaklaşık 9 yıldır devam eden hukuki süreç sona erdi.

VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç verileri, konut satış istatistikleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve para-banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtiyor.

Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı ve ABD’de açıklanacak Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puan seviyeleri direnç, 14.300 ve 14.200 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.