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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne 28,32 puanlık artışla 13.827,14 puandan başladı. Bu yükseliş, yüzde 0,21’lik değer kazancına işaret etti.

DÜNKÜ YÜKSELİŞİN ARDINDAN

Endeks, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,70 artışla 13.798,82 puandan tamamlamıştı.

Sektörlerde karışık görünüm

Açılışta:

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 yükseldi

Holding endeksi yüzde 0,86 geriledi

Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile madencilik, en çok düşen ise holding sektörü oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu’da beklenen anlaşmanın gecikmesi yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi, piyasaların odağında yer alıyor.

KRİTİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistlere göre teknik açıdan:

14.000 ve 14.100 puan direnç

13.700 ve 13.600 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor



