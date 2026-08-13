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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 14.124,18 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100, günü yüzde 2,96 değer kazanarak 14.110,14 puandan tamamladı. Endeks böylece 15 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük artışını gerçekleştirirken, 14 bin puan seviyesini de aştı.

Bugünkü açılışta endeks, önceki kapanışa göre 14,05 puan yükseldi.

HANGİ SEKTÖR HİSSELERİ YÜKSELDİ?

Açılışta bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,07 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında:

En fazla kazandıran: Tekstil, deri yüzde 2,41

En fazla gerileyen: Ticaret yüzde 0,58

olarak kaydedildi.

HAZİRAN CARİ AÇIK BEKLENTİSİ 4,9 MİLYAR DOLAR

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Türkiye'nin cari işlemler hesabının haziranda 4 milyar 918,2 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2026 yılının tamamında cari açığın 52 milyar 391 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

BIST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu, cari işlemler dengesi ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de başta Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puar direnç, 14.000 ve 13.900 puan ise destek konumunda bulunuyor.