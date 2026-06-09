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BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 artışla 13.900,27 puandan başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 39,68 puanlık artış kaydetti.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,22 değer kazanarak 13.860,59 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ ARTIDA

Açılış itibarıyla bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi ise yüzde 0,08 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,15 ile orman, kağıt ve basım sektörü olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 0,45 ile kimya, petrol ve plastik oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK ETKİLİ

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalmasıyla toparlanma eğilimi öne çıkıyor.

İsrail ile İran arasında artan gerilimin kontrol altına alınabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, piyasalarda daha önce oluşan satış baskısını zayıflattı. Tarafların uzlaşma arayışlarını tehlikeye atacak adımlara ara vermesi, riskli varlıklara olan talebi artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile anlaşma sürecinin olumlu ilerlediğini belirterek, “Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız.” açıklamasında bulundu.

Trump ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, olası bir bölgesel savaş senaryosunda İsrail’in yalnız kalabileceği uyarısını paylaştı.

PİYASALARDA VOLATİLİTE UYARISI

Analistler, Orta Doğu’da kalıcı bir normalleşme sağlanana kadar piyasalarda dalgalı seyrin sürebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca yapay zeka temalı hisselerdeki fiyat hareketlerinin de risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam edeceği belirtiliyor.