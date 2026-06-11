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Kaynak: AA

Dün yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kazancıyla 13.744,64 puandan tamamladı. Yeni güne ise önceki kapanışa göre 41,21 puanlık artışla başlayan endeks, pozitif görünümünü sürdürdü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi ise yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, en fazla kayıp yüzde 1,14 ile elektrik sektöründe görüldü.

Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanabileceği endişeleri risk iştahını baskılarken, yurt içinde bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor. Halkbank’ın, banka aleyhine açılan davanın ABD mahkemesinin onayıyla tamamen sona ereceğini açıklaması sonrası hisseleri açılışta yüzde 3,93 değer kazandı.

Öte yandan yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı bulunuyor. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağını öngörüyor.

Analistler, gün içerisinde yurt içinde TCMB’nin faiz kararı ve haftalık para-banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puan seviyeleri direnç, 13.600 ve 13.500 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.