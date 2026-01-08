Dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 artışla 12.028,84 puandan kapatarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,10 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 12.034,94 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,15 yükseldi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,45 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin potansiyel etkilerine dair değerlendirmeler devam ederken, kar satışları ve yatırımcıların temkinli tutumuyla karışık bir görünüm hakim.Yatırımcıların yeni yıl itibarıyla portföylerini yeniden şekillendirmesi, jeopolitik gerilimler ve yayımlanan makroekonomik veriler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

ABD’de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu öncesi iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcıların odak noktasında yer aldı.ADP Araştırma Enstitüsü’nün dün yayımlanan ulusal istihdam raporuna göre, ülkede özel sektör istihdamı aralık ayında 41 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. JOLTS açık iş sayısı ise kasımda 7 milyon 146 bine gerileyerek piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti.

Analistler, verilerden ABD iş gücü piyasasında kademeli ancak belirgin bir yavaşlamanın sinyalini alındığını belirterek, bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının istihdam piyasasına dair daha fazla ipucu vereceğini öngörüyor.Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi üretici enflasyonu, ABD dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri takviminin izleneceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 seviyelerinin direnç, 12.000 ve 11.900 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.