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Kaynak: AA

Dün alış ağırlıklı bir seyir kaydeden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazancıyla 14.424,54 puanda bitirdi.

Endeks, bugünkü açılışta önceki kapanışa göre 16,63 puan ve yüzde 0,12 düşüş ile 14.407,91 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,1 çıktı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,38 ile bilişim kaydetti.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması neticesinde Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeleriyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün gerçekleşecek NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın direnç, 14.500 ve 14.600 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.