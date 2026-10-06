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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yakaladığı yukarı yönlü ivmenin ardından yeni güne sınırlı bir geri çekilmeyle başladı. Dün alış ağırlıklı bir grafik çizen ve günü oran olarak yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamlayan endeks, bugün açılışta kâr satışlarının etkisiyle yatay bir seyir izledi.

BIST 100 endeksi, güne önceki kapanış seviyesine göre 6,32 puan ve oran olarak yüzde 0,05 azalışla 12.437,59 puan seviyesinden girdi.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE SON DURUM

Açılış seansında ana endekslerden bankacılık endeksi oran olarak yüzde 0,10, holding endeksi ise oran olarak yüzde 0,73 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran sektör oran olarak yüzde 0,44 artışla turizm olurken, en çok gerileyen sektör endeksi ise oran olarak yüzde 6,54 kayıpla finansal kiralama faktoring oldu.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Piyasadaki teknik görünümü değerlendiren analistler, BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puan seviyelerinin teknik destek konumunda bulunduğunu ifade etti. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 12.600 ve 12.700 puan seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilecek.